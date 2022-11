Canob meldet gewaltsame Übergriffe auf fünf Ayorea-Gemeinden und deren Vertreibung aus den Städten von Santa Cruz

(ABI) – „Fünf Ayorea-Gemeinden in Concepción im Verwaltungsbezirk Santa Cruz wurden Opfer von tätlichen Angriffen und Aggressionen, ihre Häuser wurden in Brand gesetzt und ihre Rechte verletzt“, teilte die Sprecherin der Ayorea-Vertretung (Canob) Rocío Picanere mit.

„Wir verabscheuen tief die Misshandlungen und Gewalttaten, die wir weiterhin als eins der bedrohtesten Völker im Plurinationalen Staat Bolivien erleiden“, so die indigene Wortführerin. Sie machte darauf aufmerksam, dass seit 2021 die Serie an Übergriffen auf die Ayoreo-Gemeinden nicht abgebrochen war. „Zuerst wurde die Bevölkerung der Gemeinde 27 de Mayo überfallen und obdachlos gemacht und bis zum heutigen Tag haben sie keine Gerechtigkeit erfahren“, zeigte sie auf.

Danach gab es in der Gemeinde El Carmen einen zweifachen Angriff, bei dem Wohnhäuser zerstört wurden. Dann wurde auf die Gemeinde 3 de Mayo ein Angriff verübt, bei dem es zu gewaltsamen Übergriffen kam und Wohnhäuser mit schweren Maschinen und sogar unter Einsatz von Bioziden verwüstet wurden, wie die kommunalen und Departement-Behörden feststellten.

Picanere prangerte ebenso die Festnahme ohne zureichende Beweise von vier Ayorea-Personen in der Gemeinde San José de Chiquitos an. „Wo sind unsere Rechte, die in der staatlichen Verfassung verankert sind?“, klagte sie an.

Am vergangenen Freitag erlitt die Ayorea-Gemeinde von Concepción Diskriminierung, Rassismus und körperliche, sowie verbale Gewalt. Zu den Angriffen auf indigene Gemeinden war es erstmals gekommen, als der Vizegouverneur der Provinz Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez und seine Anhängerschaft versuchten, die indigene Blockade gegen den Streik des politisch rechten Lagers zu räumen.

Videoaufnahmen, die in den sozialen Netzwerken kursieren, zeigen den Vizegouverneur „oben ohne“, wie er mit einer Peitsche Ayorea-Frauen verängstigt, was zu einer Auseinandersetzungen zwischen der indigenen Gemeinschaft und den Gefolgsleuten von Velásquez führte. Später zündete eine Gruppe, die mit dem Vizegouverneur sympathisiert, Wohnhäuser der Ayorea-Gemeinschaft an und zerstörten diese.

Aufgrund von Rassismus und Diskriminierung gegen die Ayorea-Bevölkerung hat in Concepción das Justizministerium gemeinsam mit den Opfern eine formelle Anzeige gegen den Vizegouverneur der Provinz Ñuflo Chávez, Daniel Velázquez erhoben, sowie gegen die Vorsitzenden des bürgerlichen Ausschusses der Stadt, David Moreno und Jhonny Gómez. Der Zusammenschluss der Indigenen Völker Ostboliviens (Cidob) und die Canob forderten eine schwere Bestrafung der Verantwortlichen für diese Straftaten.

Original-Beitrag aus Bolpress vom 31.10.2022. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift.

Übersetzung aus dem Spanisch: Uta Hecker

Bildquelle: wiki, public domain