De «Retrato de una mujer»

Su país

Ella proviene de un país de lagos y volcanes, y muchos ríos en un pasado no muy lejano, cuyos lagos fueron contaminaron, y muchos de esos ríos en un pasado desaparecieron

por la inconsciencia ambiental,

por el desprecio de los recursos naturales,

por la falsa exegesis o exégesis de lo que les puso Yahveh el Señor a disposición después que les bendijo

á“28 […]: «Procread y multiplicaos, y henchid la tierra; sometedla y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra.»

29 Dijo también Dios: «Ahí os doy cuantas hierbas de semilla hay sobre la haz dé la tierra, y cuantos árboles producen fruto de simiente, para que todos os sirvan de alimento.

30 También a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos los vivientes que sobre la tierra están y se mueven, les doy por comida cuanto de verde hierba la tierra produce.» Y así fue” (Sagrada Biblia, Génesis 1:28-30 4).

en vez proteger lo recibido con responsabilidad y esmero;

por carecer de una visión de futuro;

por las clases políticas corruptas y ambiciosas de poder, riquezas, dignidades o fama de las cuales surgieron caudillo y dictadores quiénes no dudaron en mandar a asesinar a las personas contrarias enemigos u oponentes, en guerrear para imponer la volutad propia ─y el último de tal manada de corruptos y asesinos: un moclín;

por los curas católicos y los pastores y las pastoras de la iglesia evangélica o protestante que viven en su mundo y llevan a cabo sus negocios, “cosas” y demás sin importarle la realidad práctica ambiental de sus creyentes seguidores

por el yoquepierdismo o irresponsabilidad de cada quién;

por la hipocresía de las gentes ricas y pobres que se “llenan la boca” cuando habla del país, y sobre todo cuando están en el extranjero, mas deja mucho que desear en la realidad práctica;

…

y

por la pobreza que permitió el enriquecimiento de las castas políticas y económicas, y con la cual se justifica cualesquiera desgracias o cualesquier actuación personal o colectiva.

Joven, mientras vivió en aquel país de lagos, volcanes ríos y numerosos que la gente no apreció tenerlos en el territorio[i] constituido en Estado soberano[ii] preguntó para sí:

“¿por qué no se critica de manera pública y por cualquier medio de información a quién tira la basura (colillas de cigarillos, bolsas de plásticos, pañuelos de papel higiénicos desechables, cáscaras de frutas, cualesquier objeto o cualesquiera cosa que no quiere portar más y demás) en la calle o por donde va y sugerirle o/y pedirle que no lo haga más, además de llevar a cabo una campaña de educación en tal sentido?;

¿por qué no se le impone una multa cuantiosa a quién tira las bolsas de basura en los cauces, canales, campos, lugares montañosos, ríos y mares del país?;

¿por qué se ortorgan concesiones que destruyen la naturaleza y la vida silvestre?;

¿por qué no se juzga a quiénes contaminan el medio ambiente y destruyen la naturaleza y la vida silvestre?;

¿por qué no se tiene por objeto un equilibrio entre economía y naturaleza y medio ambiente?

…

¿será posible que algún día la gente pobre, que ni pobre ni rica es, rica y la oligarquía y los dirigentes políticos, religiosos, antirreligiosos, culturales y demás tomen consciencia del problema ambiental y la necesidad de conservar la naturaleza y sus pormenores y los animales silvestres y emprendan la tarea de salvar lo que todavía es posible salvar de aquélla y éstos?”

Ni perdió ni pierde las esperanzas de que la protección de la naturaleza y la vida silvestre sea una realidad común y corriente en un porvenir aunque las condiciones económicas, políticas, religiosas y culturales sean adversas en el presente deviniendo.

Joven, mientras vivió en aquel espacio territorial le gustaba ver los crepúsculos vespertinos cuando sucedían ya fuesa en la ciudad, ya en cualquiera de las costas de los mares del Oceáno Pacífico; y cuantó le encantó las excursiones en las montañas altas y valles frondosos del norte y centro del país.

Los recuerdos gratos de aquel espacio territorial donde transcurrió una parte de su vida (infancia y juventud) son numerosos.

No quiere ser otra, ni soñar que es ésta y aquélla o éste y aquél

Ella se preguntó para sí después de leer un poemario de una autor español cuyos versos relataron que él soñó ser este y aquel autor famoso, y fue Dylan y fue Neruda entre otros:

¿por qué querer ser otra u otro, y escribirlo además?

¿por qué soñar dormido o despierto con ser aquella persona que se aprecia o valora o de manera positiva?

¿acaso se quiere ser otra u otras o bien otro u otros, esa otra y esas otras o ese otro y esos otros, a quién o a quiénes se le estima y valora por las obras escritas o por esto y por lo otro en general o bien, no ineludiblemente en el ámbito poético, literario, porque se destesta de sí misma o mismo de manera voluntaria o sin voluntad ni consentimiento, y de un modo directo o indirecto?

y

¿no es imposible sentirse satisfecho con ser quién se es con cualidades propias de la personalidad positivas o negativas y con lo hecho o logrado con constancia si bien no se tenga fama por lo hecho o logrado con firmeza y perseverancia?; y una realidad es: no todo el mundo alcanza la condición de personaje famoso pese al éxito.

Si sueña quiere soñar consigo mismo y sea lo que fuere en el sueño o la pesadilla.

Si dice soy un caracol, imagina que tiene la forma del caracol, pero ese caracol es su yo íntimo en existencia imaginada.

Cada quién es quién es.

Se admira a este u otro pero nada más.

¿Desear ser otro?

¡Fu!

Está consciente de sí misma y sólo ha sido ella, y no quiere ser otra, ni soñar que es ésta y aquélla o éste y aquél o bien cualesquieras otras o cualesquier otros.

Juzga que es una imbecibilidad o tener poco valor de sí mismo querer ser otra u otras o bien otro u otros en virtud de que esa otra y esas otras o ese otro y esos otros son valoradas o valorados por las obras escritas.

Quién escribe lo que escribe no es lo que escribe necesariamente. Hay quienes escriben (escribieron) obras extraordinaria, de excelente calidad literaria, y se disfruta de leer sus obras literarias en extremo, muchísimo, y hasta se les reconoce y estima el mérito por éstas, mas en la vida personal dejan (dejaron) mucho que desear, y algunas de tales personas son dignas de desprecio en caso extremo. Ergo, según ella, valórese una obra poética por la calidad mas no se la confunda con el autor de manera inherente por lo general, es a saber: tengásele un concepto elevado de su obra literaria y tratésele en su vida privada tenida de acuerdo con lo que hizo o deshizo y no se le idolatre. Tal juicio deriva de la experiencia personal en ayeres pasados en aquel espacio territorial donde ella nació y ya no vive. Allá se le rinde culto a un gran poeta y hasta se le asignó el título de héroe nacional. Son comunes y frecuente las referencias que se le hacen en la vida social, política y literaria. Ella considera que vale que se le reconozca el valor político y valor literario de la obra poética escrita que causó una revolución en la métrica y ofreció nuevas posibilidades rítmicas en la poética de la lengua española, mas hay que separar al autor y a la obra en la consideración aunque sea una tarea difícil en el ideario de cada quién: la persona cual un ídolo idolatrada tuvo particularidades negativas en la biografía personal, que no son ejemplos a seguir o sugerir; y, cierto es, ella ni es puritana ni practica la cultura de la cancelación (cancel culture).

[i] Cuya superficie alcanza 130.374 km2 aproximadamente.

[ii] Cuya constitución data del 12 de noviembre 1838 cual Estado y del 30 de abril año 1854 cual República.

