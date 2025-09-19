Die Auswirkungen von Trumps Mandat auf Mexiko: Ein Jahr der Spannung und Diplomatie

Anfang dieses Jahres führte das lokale Nachrichtenmagazin „Sin Embargo“ in Mexiko-Stadt eine Umfrage zur öffentlichen Meinung über das neue Mandat des US-Präsidenten Donald Trump durch und wie dieses Mexiko beeinflussen könnte. Die Antworten der Befragten waren überwiegend pessimistisch. In seinem vorherigen Mandat hatte Trump seine Abneigung gegen die lateinamerikanische Gemeinschaft deutlich gemacht und Mexiko direkt für die Drogenprobleme, die Fentanyl-Epidemie und die Gewalt verantwortlich gemacht. Alle äußerten ihre Besorgnis über die möglichen Folgen eines diplomatischen Bruchs zwischen beiden Ländern und wie katastrophal dies für die wirtschaftliche Stabilität Mexikos sein könnte. Auch wurde die Angst um die Sicherheit und das Wohl der Familien von Migranten aus ganz Lateinamerika zum Ausdruck gebracht. Ihre Befürchtungen, wie wir im Laufe dieses Jahres gesehen haben, waren mehr als gerechtfertigt. Und was noch schlimmer ist: Sie wurden Realität.

Im Februar dieses Jahres kündigte Trump eine Erhöhung der Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada um 25 % an. Diese Erhöhung wurde dank des diplomatischen Handelns der Präsidentin Claudia Sheinbaum pausiert, die vor Beginn eines Handelskrieges zur Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern aufrief. Sheinbaum verpflichtete sich zur Zusammenarbeit, um die Sicherheit an der Grenze zu verbessern. Diese Dynamik wiederholte sich im März und erneut im Juli.

Es spielt keine Rolle, zu welchen Vereinbarungen Trump und Sheinbaum in einem Gespräch kommen, wenn Trump selbst bestimmt, ob die Maßnahmen „ausreichend“ sind. Dieses politische Hin und Her hat begonnen, Frustration zu verursachen. Ein Beispiel dafür sind die Ereignisse der letzten Woche, als die US-Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) eine „mutige bilaterale Initiative“ gegen die Kartelle zwischen den US-amerikanischen und mexikanischen Behörden ankündigte. Sheinbaum antwortete schnell, dass sie keine Ahnung habe, wovon die Behörde spreche, und versicherte, dass die Souveränität des Landes verteidigt werde und dass keine „unmittelbare Invasion“ drohe.

Trump behauptet, dass Kanada und Mexiko tun, was er sagt. Und tatsächlich hängt der wirtschaftliche Horizont Mexikos von einer guten Beziehung zu den Vereinigten Staaten ab, weshalb es im besten Interesse des Landes liegt, eine radikale Erhöhung der Zölle zu verschieben.

Die Anti-Migrations-Politik verdient ein eigenes Kapitel. Ständig hört man Nachrichten, in denen ICE-Patrouillen die Menschenrechte aller, die lateinamerikanisch aussehen, mit Füßen treten, und dann gegen alle, die nicht das bevorzugte physische Erscheinungsbild der Mitglieder der konservativen Partei haben. Zwei absurde Ereignisse dienen als Beispiel: die Razzia in der Hyundai-Fabrik, bei der mehr als 300 hochqualifizierte Arbeiter für eine Stunde in Handschellen gelegt und eingesperrt wurden, obwohl es sich um ein milliardenschweres Investitionsprojekt von Südkorea in die Vereinigten Staaten handelte. Das zweite sind die ständigen Warnungen an die Mitglieder der mexikanisch-amerikanischen Gemeinschaft in Chicago, nicht auszugehen, um den mexikanischen Unabhängigkeitstag zu feiern, da für diese Tage ICE-Operationen geplant waren. Es gibt eine allgemeine Angst unter legalen und illegalen Einwanderern gleichermaßen, von den Behörden festgenommen zu werden. Die Unsicherheit und die Angst sind spürbar, während die Geschäfte beginnen, Rückgänge in ihren Verkäufen zu verzeichnen und der Fußgängerverkehr sichtbar abnimmt.

Diejenigen, die das Pech haben, in den ICE-Haftanstalten zu landen, sehen sich unmenschlichen Bedingungen ausgesetzt: überfüllte Räume, gezwungen, auf dem Boden zu schlafen, drückende Hitze und begrenzter Zugang zu ausreichend Nahrung. Anfang dieses Jahres starb ein Mann aus Miami unter solchen Bedingungen. Regierungsvertreter bestreiten jedoch solche Behauptungen und sagen, dass hohe Standards für die Betreuung der inhaftierten Personen eingehalten werden.

Als ob das nicht genug wäre, wurde die Mauer, die jetzt zwischen beiden Ländern errichtet wird, auf der amerikanischen Seite schwarz gestrichen, mit dem Argument, dass die hohen Temperaturen die illegalen Einwanderer davon abhalten sollten, die Grenze zu überqueren.

Ist dies die Grundlage für eine harmonische und erfolgreiche Zusammenarbeit? Nein, wirklich nicht.

Bildquelle: Quetzal-Redaktion, am