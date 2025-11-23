Rückblick Día de Muertos 2025

In diesem Jahr wurde das historische Zentrum von Mexiko-Stadt rund um den Día de Muertos mit einem monumentalen Altar geschmückt.
Früher wurde dieses Fest eher im kleinen Kreis gefeiert. In jedem Haus gab es eine kleine Ecke, die den Familienaltären gewidmet war. Auch in den Schulen, selbst in den katholischen, wurden Altäre für wichtige historische Persönlichkeiten aufgestellt. Vielleicht wurden zum Spaß die berühmten „Calaveritas“ geschrieben – kurze Gedichte, die meist Freunden und Familienmitgliedern gewidmet sind und eine absurde Situation schildern, in der der Tod sie besucht. Manchmal als Sieger, manchmal als Verlierer, aber immer voller Humor. Wer konnte, besuchte die Gräber seiner Angehörigen, um sie zu säubern, zu schmücken und ihnen Opfergaben zu bringen. Doch das wirklich Wichtige war das Gespräch: gemeinsames Erinnern an Erlebnisse mit der verstorbenen Person, sie für einen Moment zwischen Lachen und Weinen wieder aufleben zu lassen.
Im allgemeinen Bewusstsein gab es ein bestimmtes Ereignis, das diese einst intime Tradition ins Rampenlicht rückte: den James-Bond-Film „Spectre“, der vor fast genau zehn Jahren veröffentlicht wurde. In dem Film muss der kühne Agent die Detonation einer Bombe verhindern und sich durch die Menschenmenge eines Umzugs schlängeln, den es bis dahin so gar nicht gab. Die Menschen im Ausland, die keine wirkliche Kenntnis von den Festlichkeiten hatten, waren von diesem Fest fasziniert. Seitdem besuchen neugierige Besucher aus aller Welt das Land in der Erwartung, ein solches Spektakel zu erleben. Mexiko, als großzügiger Gastgeber, wollte nicht enttäuschen und machte sich an die Arbeit. Aus dem stillen Ritual, den größten und schönsten Altar zu schaffen, ist nun – auch wenn es nicht verdrängt wurde – ein endloser Reigen von tanzenden und schielenden Skeletten geworden, die für ein paar Tage die Straßen des Zentrums bevölkern.
Doch zurück zum monumentalen Altar: Er ist nicht traditionell, da ihm die typische pyramidenförmige Struktur fehlt. Angeblich befand sich der Platz, auf dem er errichtet wurde, gegenüber dem, was einst der Templo Mayor des alten Tenochtitlán war. Riesige Pappmaché-Skulpturen in Form von Skeletten, dargestellt als Krieger, Gottheiten und aztekische Bauern, begleitet von zwei riesigen und treuen Xoloitzcuintles, umgeben von Millionen von Cempasúchil-Pflanzen, eigneten sich den Raum an und kehrten der barocken Kathedrale spöttisch den Rücken zu. Etwas Ungewöhnliches in einem so überwiegend katholischen Land. Ist das eine Kritik an der politischen Situation? An der Gentrifizierung? An der Gleichgültigkeit der Behörden gegenüber dem täglichen Leid von Tausenden von Mexikanern angesichts des wachsenden Gewaltproblems? Eine Ablehnung eines unterdrückenden Systems, das das Volk im Stich gelassen hat? Oder eine bewusste Wiederaneignung einer einzigartigen Ästhetik, die in den endlosen Bemühungen, sich romantisierten Werten der USA und Europas anzupassen, verloren geglaubt war? Wir wissen es nicht, aber das imposante Bild zwingt uns auf jeden Fall zum Nachdenken.
Bildquellen: [1-4] Quetzal-Redaktion, am