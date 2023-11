Chile: Trauer um Joan Jara

Joan Jara, Tänzerin, Choreografin und Menschenrechtsaktivistin, Witwe des ermordeten Regisseurs und Folksängers Víctor Jara, ist am 12. November im Alter von 96 Jahren in Santiago de Chile gestorben. Hunderte Trauernde kamen in die von ihr mitbegründete Tanzschule Centro de Danza Espiral, wo ihr Leichnam aufgebahrt war. Heute, dem 15. November, wurde dieser in einem Trauerzug vom Centro de Danza Espiral zum Allgemeinen Friedhof überführt. Chiles Präsident Gabriel Boric würdigte Joan Jara als „eine Frau, die ein halbes Jahrhundert für die Gerechtigkeit gekämpft hat, die uns ein unvergängliches Vermächtnis in der Kunst und der Verteidigung der Menschenrechte hinterlässt“. Nach dem faschistischen Putsch hatte sich Jara unermüdlich für die Entlarvung und Bestrafung der Mörder ihres Mannes und die Bewahrung seines Erbes eingesetzt. Erst im August waren mehrere Ex-Militärs, die an der Ermordung des Sängers beteiligt waren, zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Ende November wird auch Pedro Barrientos, der sich in den USA bisher der Haft entziehen konnte, an Chile ausgeliefert. Das ist vor allem ein Ergebnis der Hartnäckigkeit von Joan und ihren Töchtern. Die von Joan Jara lange Jahre geleitete Stiftung Víctor Jara wird nun von ihren Töchtern Amanda Jara und Manuela Bunster fortgeführt. (Bildquelle: Quetzal-Redaktion, nicolef)