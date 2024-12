Lateinamerika: Ein Aufschrei gegen Gewalt: Lateinamerikas Frauen kämpfen um Gerechtigkeit

Am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, erhoben Tausende Menschen in den wichtigsten Städten Lateinamerikas ihre Stimmen in massiven Demonstrationen. Transparente voller Empörung prangerten die Normalisierung geschlechtsspezifischer Gewalt an, während Fotografien von Opfern an die Gesichter und Geschichten derjenigen erinnerten, die ihr Leben oft durch die Hand von Partnern oder Familienangehörigen verloren haben. Am selben Tag begann eine zweiwöchige Kampagne, die darauf abzielt, die zunehmende Gewalt gegen Frauen in der Region sichtbar zu machen und zu bekämpfen. Laut dem Observatorium für Gleichstellung der Geschlechter in Lateinamerika und der Karibik fielen im Jahr 2023 mindestens 3.897 Frauen einem Femizid zum Opfer. Diese alarmierende Zahl verdeutlicht die Dringlichkeit effektiver Maßnahmen. Weltweit berichtet die UNO, dass im selben Jahr 51.100 Frauen und Mädchen durch Partner oder andere Familienmitglieder ums Leben kamen – ein globales Problem erschreckenden Ausmaßes. Expertinnen wie die peruanische Soziologin Liz Meléndez und die UN-Berichterstatterin Leticia Bonifaz heben die kulturellen und strukturellen Ursachen dieses Problems hervor. Meléndez betont die gesellschaftliche Toleranz gegenüber bestimmten Formen von Gewalt und die Tendenz, die Opfer zu beschuldigen, was Schweigen und Straflosigkeit fördert. Bonifaz wiederum unterstreicht die Notwendigkeit, den Schwerpunkt auf Prävention zu legen, anstatt lediglich die gesetzlichen Strafen in Justizsystemen mit hohen Straflosigkeitsraten zu verschärfen. Die Bewegung vom 25. November und die anschließende Kampagne sind nicht nur ein Protest, sondern auch ein dringender Appell zu kollektivem Handeln und kulturellem Wandel. Geschlechtsspezifische Gewalt zu bekämpfen, ist nicht nur eine gesetzgeberische Herausforderung, sondern ein soziales und menschliches Gebot, das das Engagement der gesamten Gesellschaft erfordert.