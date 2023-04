Interludio (Poesie)

Wo sind all die Bilder hin? Liebe Leserinnen und Leser, wir mussten dieser Tage auf eher schmerzhafte Art und Weise feststellen, dass Bildrechte nichts Statisches sind, sondern vielmehr sehr dynamisch und in ständiger Veränderung begriffen. Und da es bekanntlich Lektionen gibt, die man bereits beim ersten Mal lernen sollte, haben wir uns entschlossen, die Rechte der auf unserer Seite veröffentlichten Bilder auf den Prüfstand zu stellen. Das funktioniert am Besten im Hintergrund, mit einer zunächst fast bilderlosen Seite. Wir versprechen, QUETZAL wird nach und nach wieder bunter werden - langsam aber sicher. Vor allem sicher...