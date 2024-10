Mexiko: Sheinbaum – Eine neue Ära?

Gestern, am 1. Oktober dieses Jahres, erlebte Mexiko einen beispiellosen historischen Moment: Die Amtseinführung der ersten weiblichen Präsidentin des Landes, Claudia Sheinbaum, fand statt. In ihrer Rede vor dem Kongress erklärte Sheinbaum: „Ich bin eine Mutter, eine Großmutter, eine Wissenschaftlerin und eine gläubige Frau. Und ab heute bin ich, nach dem Willen des mexikanischen Volkes, die verfassungsmäßige Präsidentin der Vereinigten Mexikanischen Staaten.“ Unabhängig von den Gefühlen, die jeder Einzelne für die Partei hegt, der die Präsidentin angehört, ist es eine unbestreitbare Tatsache, dass sie ein Symbol der Ermächtigung für alle mexikanischen Frauen ist. Es gilt, ihren neuen Zugang zu politischen Positionen zu feiern, den Frauen in der Vergangenheit nicht hatten. Doch die neue Präsidentin steht vor großen Herausforderungen: Ihre Vorgängerin hinterließ ihr ein Land mit hohen Mordraten. Dies gilt insbesondere für die Gewalt gegen Frauen. Laut Inegi haben 70 Prozent der mexikanischen Frauen irgendeine Form von Gewalt erlebt, sei es psychische, sexuelle, physische, wirtschaftliche oder diskriminierende. Und obwohl der Oberste Gerichtshof im vergangenen Jahr die Abtreibung in ganz Mexiko entkriminalisiert hat, haben bisher nur 14 der 32 Bundesstaaten des Landes ihre Gesetzgebung entsprechend angepasst. Schließlich ist es wichtig, die diplomatischen Beziehungen zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten zu berücksichtigen. Die bevorstehenden Wahlen in den USA, bei denen es zu einem Duell zwischen der derzeitigen Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump um das Weiße Haus kommen könnte, werden entscheidend sein. Während die handelspolitische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern von großer Bedeutung ist, stellt die illegale Einwanderung an der Grenze eine ständige Quelle von Spannungen dar. Die nächsten sechs Jahre sind voller Potenzial und Herausforderungen. In einem Vierteljahr werden wir einen ersten Eindruck von den Führungsqualitäten der neuen Präsidentin gewinnen und davon, inwieweit sie ihre Wahlkampfversprechen erfüllen kann.