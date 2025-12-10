Mexixo: Serrat wird Ehrenmitglied des Ateneo Español

Das Ateneo Español de México ernannte heute den katalanischen Liedermacher Joan Manuel Serrat zu seinem Ehrenmitglied. In einer Zeremonie wurde eine Ehrentafel mit dem Namen des Künstlers im Ateneo angebracht. Das Ateneo Español de México war 1949 von spanischen Emigranten in der mexikanischen Hauptstadt Ciudad de México gegründet worden, um ein Forum für den Gedankenaustausch zwischen den Exilanten zu schaffen. Heute sieht die Einrichtung ihre Aufgabe vor allem darin, die Erinnerung an das spanische Exil wachzuhalten. Insgesamt hatten nach dem spanischen Bürgerkrieg mehr als 20.000 Republikaner Exil in Mexico gefunden. Serrat selbst wurde 1975 unfreiwillig ins Exil gezwungen, als er während eines Aufenthaltes in dem lateinamerikanischen Land Erschießungen in Spanien öffentlich verurteilt hatte. Erst ein Jahr später konnte er nach Spanien zurückkehren. Serrat schilderte das Exil als eine traurige Zeit der Armut, aber auch als eine Zeit des Kampfes, in der er viel gelernt habe, Das Ateneo wird gemeinsam mit anderen Institutionen, darunter der Universität Valencia und der Residencia de Estudiantes, vom 16. bis 26. Dezember eine Reihe von Veranstaltungen organisieren, in denen Experten und Wissenschaftler, die sich mit dem spanischen Exil in Mexiko befassen, über dessen akademisches, kulturelles und künstlerisches Erbe in Mexiko diskutieren werden. Das Exil der Spanier in Mexico ist in Spanien kaum bekannt. Auch deshalb soll die Veranstaltungsreihe dazu beitragen, den Spaniern zu zeigen, wie das Exil zur Veränderung Mexikos beigetragen hat und dass es wichtig ist, das Erbe der Exilanten in Mexiko auch als spanisches Erbe zu betrachten. (Bild: Presidencia de la Nación Argentina; CC)