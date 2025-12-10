Quetzal Vogel
News Icon
Quetzal

Politik und Kultur in Lateinamerika

Inhalte

Medien & Kultur

Archiv

    Dezember 2025
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

Dossier

Novedades

Links

Abonnieren

Quetzal@Twitter

¡Un Quetzal, por favor!

Template: single_noticias
Neu
Noticia
10. Dezember 2025

Mexixo: Serrat wird Ehrenmitglied des Ateneo Español

Redaktion | 10. Dezember 2025 | Artikel drucken
Noticias Mexiko
Lesedauer: 2 Minuten

Das Ateneo Español de México ernannte heute den katalanischen Liedermacher Joan Manuel Serrat zu seinem Ehrenmitglied. In einer Zeremonie wurde eine Ehrentafel mit dem Namen des Künstlers im Ateneo angebracht. Das Ateneo Español de México war 1949 von spanischen Emigranten in der mexikanischen Hauptstadt Ciudad de México gegründet worden, um ein Forum für den Gedankenaustausch zwischen den Exilanten zu schaffen. Heute sieht die Einrichtung ihre Aufgabe vor allem darin, die Erinnerung an das spanische Exil wachzuhalten. Insgesamt hatten nach dem spanischen Bürgerkrieg mehr als 20.000 Republikaner Exil in Mexico gefunden. Serrat selbst wurde 1975 unfreiwillig ins Exil gezwungen, als er während eines Aufenthaltes in dem lateinamerikanischen Land Erschießungen in Spanien öffentlich verurteilt hatte. Erst ein Jahr später konnte er nach Spanien zurückkehren. Serrat schilderte das Exil als eine traurige Zeit der Armut, aber auch als eine Zeit des Kampfes, in der er viel gelernt habe, Das Ateneo wird gemeinsam mit anderen Institutionen, darunter der Universität Valencia und der Residencia de Estudiantes, vom 16. bis 26. Dezember eine Reihe von Veranstaltungen organisieren, in denen  Experten und Wissenschaftler, die sich mit dem spanischen Exil in Mexiko befassen, über dessen akademisches, kulturelles und künstlerisches Erbe in Mexiko diskutieren werden. Das Exil der Spanier in Mexico ist in Spanien kaum bekannt. Auch deshalb soll die Veranstaltungsreihe dazu beitragen, den Spaniern zu zeigen, wie das Exil zur Veränderung Mexikos beigetragen hat und dass es wichtig ist, das Erbe der Exilanten in Mexiko auch als spanisches Erbe zu betrachten. (Bild: Presidencia de la Nación Argentina; CC)

Ähnliche Beiträge

03/2007 | Mexiko – Ölreserven reichen nur noch für 9 Jahre
06/2009 | Mexiko: Gewalt gegen illegale Migranten aus Mittelamerika
02/2010 | Lateinamerika: Gründung der Staatengemeinschaft CELC als Gegengewicht zur OAS
03/2012 | Mexiko: Bergbau auf heiligem Gebiet der Huicholes gestoppt
05/2017 | Mexiko: Hohe Luftverschmutzung führt zu Einschränkungen in Mexiko-Stadt
10/2020 | Mexiko: Kommuniqué der Zapatisten beklagt Covid-19-Opfer und kündigt „planetarische Reise“ an

Kommentar schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert