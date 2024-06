Das mexikanische „Erdbeben“, das die Gymnastik-Weltmeisterschaften in Slowenien erschütterte

Die Turnerin Terremoto (dt.: Erdbeben) Moreno, besser bekannt als Alexa Moreno, ist eine olympische Gymnastin aus Mexicali (Baja California). Ihr Spitzname könnte nicht treffender sein: Mit einer Körpergröße von nur 1,47 m schrieb sie 2018 Geschichte, als sie als erste Mexikanerin bei den Weltmeisterschaften im Kunstturnen eine Medaille gewann und Bronze holte. Zwei Jahre später, 2020, belegte sie bei den Olympischen Spielen in Tokio den vierten Platz im Sprungwettbewerb. Ihr jüngster Sieg: Nur 56 Tage vor dem Beginn der Olympischen Spiele 2024 in Paris „erschütterte“ sie die Konkurrenz, indem sie die Goldmedaille beim 18. FIG ART World Challenge Cup in Slowenien gewann. Anstatt sich zu entspannen und ihre Erfolge zu genießen, arbeitet Alexa Moreno unermüdlich weiter an der Vorbereitung auf den Wettbewerb in Frankreich. Sie ist für eine Reihe von Trainingseinheiten nach Mexiko zurückgekehrt und wird danach ein Trainingslager in Europa absolvieren. Die 29-Jährige hat bereits ein Vermächtnis hinterlassen, das von ihrer unbestrittenen Ausdauer und Disziplin zeugt. Wir freuen uns darauf, ihren Erfolg noch viele Jahre lang mitzuerleben! (Bildquelle: Quetzal-Redaktion, am)