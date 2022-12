Costa Rica: Das Land feiert den 74. Jahrestag der Abschaffung des Militärs

Am 1. Dezember 2022 feierte Costa Rica den 74. Día Nacional de la Abolición del Ejército. Der Nationalfeiertag gedenkt dem Bürgerkrieg Costa Ricas und dem historischen Ereignis des 1. Dezember 1948, als José Figueres symbolisch die Mauer der Bellavista-Kaserne einschlug, um die Abschaffung jeglicher Streitkräfte zu deklarieren. Gleichzeitig wurde an jenem Tag beschlossen, dass zukünftig das Nationalmuseum Costa Ricas in diesem ehemaligen Hauptquartier für militärische Ausbildung seinen Sitz haben soll. In der Regierungsperiode von 1986-1990 unter dem Präsidenten Oscar Arias Sánchez wurde der 1. Dezember zum Día de la Abolición del Ejército benannt. Circa 30 Jahre später erklärte die Regierung um Carlos Alvarado den 1. Dezember gesetzlich zu einem nationalen Feiertag. Wie in diesem Gesetz verankert, obliegt der Exekutive seit jeher die Aufgabe, offizielle Veranstaltungen anlässlich des Feiertages zu organisieren. So wurde am Donnerstagvormittag als Einführung der Feierlichkeiten ein Kranz am Denkmal von José Figueres unter der Anwesenheit des Präsidenten Rodrigo Chaves niedergelegt. Das Denkmal befindet sich vor dem Nationalmuseum auf dem Plaza de la Democracia, dem Hauptveranstaltungsort in San José. Im Rahmen der offiziellen Zeremonie am Abend des 1. Dezembers verlieh unter anderem Präsident Chaves die Verdienstmedaille für Frieden und Demokratie. Empfängerin der Medaille war Olga Cozza Soto de Picado, Gründerin des Fernsehmediums Televisora de Costa Rica. Anschließend fanden am Plaza de la Democracia anlässlich der Feierlichkeiten mehrere Konzerte statt. Das Nationalmuseum veranstaltete außerdem ein dreitägiges Festival mit verschiedenen künstlerischen und kulturellen Veranstaltungen am 30. November und am 3. und 4. Dezember. Neben dem Gedenken der historischen Ereignisse feiert der Tag außerdem die Demokratie und den Frieden. Die Veranstaltungen sollen das Bewusstsein für die katastrophalen Folgen von bewaffneten Konflikten schärfen und Dialog und Rechtsstaatlichkeit als Konfliktlösungsstrategien hervorheben. (Bildquelle: mariordo, wiki, cc)