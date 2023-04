Argentinien: Stiftung für das Vermächtnis von Gustavo Leguizamón gegründet

Am vergangenen Freitag wurde in der argentinischen Stadt Salta die Gründung der «Fundación Legado Cultural Cuchi Leguizamón» bekannt gegeben. Der Arbeitsplan der gemeinnützigen Organisation, die zum Gedenken an den im Jahr 2000 verstorbenen argentinischen Komponisten und Pianisten Gustavo „Cuchi“ Leguizamón, welcher im Jahr 2017 100 Jahre alt geworden wäre, gegründet wurde, umfasst nicht nur die Herausgabe und Veröffentlichung von Büchern und Aufnahmen, die Errichtung einer Webseite und die Produktion von audiovisuellem Material zum Gedenken an den Musiker und sein Œuvre, sondern auch die Schaffung eines Archivs, in dem bisher verstreutes oder unzugängliches Material gesammelt und klassifiziert wird. Wie bei der Präsentation in Leguizamóns Heimatstadt versichert wurde, wird die Einrichtung nicht nur die umfangreichen Archivalien der Familie Leguizamón beherbergen, sondern auch versuchen, das in der ganzen Welt verstreute Material über ihn zu sammeln. Auf diese Weise soll einerseits die gesamte Überlieferung über den legendären Musiker bewahrt und der Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht werden; und andererseits wird sein musikalisches Nachlass von rund 800 Werken aufbewahrt. Leguizamón veröffentlichte zu Lebzeiten lediglich zwei Alben unter seinem Namen, unter anderem aufgrund seiner Auffassung, dass der höchste Grad, den ein Musiker erreichen kann, darin besteht, dass sein Werk als „anonym“ oder „Allgemeingut“ betrachtet wird. Diese beiden Platten, zusammen mit seiner Beteiligung als Arrangeur und Pianist an einem Album des Duo Salteño und zwei posthum veröffentlichten Live-Alben, stellen alle bisher erschienen Aufnahmen des großen Meisters dar. Daher ist die Ankündigung des Präsidenten der Stiftung, Cuchis Sohn Juan Martín Leguizamón, dass demnächst zwei Alben mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen erscheinen werden, ein zusätzlicher Grund, den Start dieses Projekts zu feiern und seine Kontinuität zu unterstützen. (Bild: FLCL, prensa)