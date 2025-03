Porfirio Díaz: Held oder Tyrann? Das zwiespältige Erbe eines umstrittenen Herrschers

Porfirio Díaz ist eine historische Persönlichkeit, die auch mehr als 100 Jahre nach seinem Tod umstritten bleibt. Er zeigte sowohl eine tiefe Liebe zu seinem Heimatland und den Wunsch, es gedeihen zu sehen, als auch einen unersättlichen Durst, um jeden Preis an der Macht zu bleiben.

Seine Identität und sein Image

Obwohl seine familiäre und ethnische Herkunft gut dokumentiert ist (Mestize aus einem Kreolen und einer indigenen Oaxaqueña), projizierte er ein Bild, das sich an die europäischen Empfindlichkeiten der damaligen Zeit anpasste. Er ließ sich mit einer viel helleren Hautfarbe porträtieren, als er tatsächlich hatte. In einer Epoche, in der das Kastensystem offiziell abgeschafft war, aber weiterhin als soziales Bewertungskriterium galt, spiegeln seine berühmte Frankophilie und seine Selbstdarstellung klare politische Interessen wider.

Sein Vermächtnis und seine Präsenz im kollektiven Gedächtnis

Auf dem berühmten Friedhof Montparnasse befindet sich noch heute das relativ schlichte Grabmal mit seinem Namen. Münzen, Briefe, Blumen und Flaggen zeugen davon, dass seine Figur für viele Mexikaner nicht in Vergessenheit geraten ist.

Wie ist es möglich, dass er so lange nach seinem Tod immer noch so präsent im kollektiven Bewusstsein ist? Warum wird er fast gleichermaßen gehasst und verehrt?

Das Gute

Die Periode des Porfiriato, wie die Regierungszeit von Porfirio Díaz genannt wird, erstreckte sich von 1876 bis 1911, mit einer kurzen Unterbrechung durch die Regierung seines Freundes und Militärgefährten Manuel González zwischen 1880 und 1884. Während dieser Zeit erreichte die herrschende Klasse bedeutende wirtschaftliche Fortschritte. Der Frieden während seiner Regierung ermöglichte eine kulturelle, wissenschaftliche und künstlerische Blütezeit.

Er förderte das Studium der nationalen Geschichte und gründete die Mexikanische Schule für Archäologie, Geschichte und Ethnographie.

Er legte die Grundlagen des öffentlichen Bildungswesens, indem er den Zugang zur Grundbildung garantierte. 1892 verabschiedete er das Bildungsgesetz, das den Unterricht als laizistisch, kostenlos und obligatorisch festlegte.

Vor seiner Präsidentschaft war Díaz ein herausragender Militär. Er kämpfte gegen Antonio López de Santa Anna und in den Schlachten der US-Intervention. Seine Rolle in der zweiten französischen Intervention war entscheidend, als er 1867 erfolgreich die Stadt Puebla zurückeroberte.

Er bemühte sich, den Kontakt zu den Mixteken und Zapoteken aufrechtzuerhalten, aus deren Reihen seine mütterliche Linie stammte, und förderte das Wachstum seines Heimatstaates Oaxaca.

Er war ein überzeugter Verfechter des positivistischen Fortschritts. Seine Amtszeit war geprägt von der Expansion der Eisenbahn in Mexiko, dem Anstieg ausländischer Investitionen und der Entwicklung des Kapitalismus in der mexikanischen Wirtschaft.

Das Schlechte

Trotz der wirtschaftlichen Fortschritte und der Stabilität, die seine Regierung brachte, ist es auch eine Tatsache, dass Díaz zur Durchsetzung dieser Ziele die Rechte der Bürger mit Füßen trat, indem er ihnen die freie Wahl ihrer Führer nahm.

Vor seiner ersten Präsidentschaft organisierte er mehrere Aufstände gegen seine politischen Gegner.

Überzeugt, dass eine „harte Hand“ nach Jahrzehnten der Instabilität notwendig war, wurde er zu einem autoritären und diktatorischen Herrscher.

Obwohl er anfangs unter dem Motto „Keine Wiederwahl“ kämpfte, ignorierte er dieses Prinzip, um sich an der Macht zu halten. Jegliche Opposition, so gering sie auch war, wurde mit Gewalt unterdrückt.

Während die Oberschicht vom wirtschaftlichen Wachstum profitierte, wurden die unteren und arbeitenden Klassen noch ärmer.

Mehrere indigene Gemeinschaften, insbesondere in Yucatán, wurden von ihrem Land vertrieben und von Großgrundbesitzern ausgebeutet.

Die Yaqui-Ethnie, die in Chihuahua und Sonora ansässig war, rebellierte gegen die Enteignung ihres Landes. Als Reaktion darauf führte die Regierung von Díaz eine Kampagne durch, um sie vollständig zu vernichten.

Er führte eine Steuer auf die Kirche ein, was zu Unmut in der Bevölkerung führte.

Schließlich zwangen die Mexikanische Revolution und seine gesundheitlichen Probleme Díaz zum Rücktritt und ins Exil nach Paris, Frankreich, wo er bis zu seinem Tod lebte.

Sein Vermächtnis

Noch heute diskutieren Wissenschaftler sein Erbe, ohne zu einer abschließenden Einschätzung zu gelangen. Seine komplexe Persönlichkeit und sein Einfluss auf die Geschichte Mexikos faszinieren weiterhin und eröffnen neue Spekulationen darüber, was hätte sein können.