Venezuela: Wenn Hoffnung nicht heilt – Krebspatienten im venezolanischen Gesundheitssystem

Die Festnahme von Nicolás Maduro durch US-amerikanische Streitkräfte in Caracas am 3. Januar weckte bei großen Teilen der venezolanischen Bevölkerung die Hoffnung auf einen politischen Neuanfang. Die von der neuen Regierung angekündigten wirtschaftlichen und sozialen Reformen nährten die Erwartungen einer schrittweisen Erholung öffentlicher Dienstleistungen, die über Jahre hinweg unter der Krise gelitten hatten. Doch im Gesundheitswesen, einem der am stärksten betroffenen Bereiche des Landes, sind konkrete Verbesserungen für Tausende von Patienten bislang ausgeblieben. Im Februar trafen 71 Tonnen Medikamente aus den USA in Venezuela ein. Die Lieferung erfolgte im Rahmen der zwischen Caracas und Washington vereinbarten Zusammenarbeit und wurde als eine der ersten Maßnahmen zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitssystems vorgestellt. Ziel war es, den chronischen Mangel an medizinischen Hilfsmitteln zu lindern, der die Versorgung in Krankenhäusern und Gesundheitszentren seit Jahren beeinträchtigt. Am 18. Mai besuchte der US-Geschäftsträger in Venezuela, John Barrett, das Onkologische Krankenhaus Luis Razetti sowie das Krankenhaus Miguel Pérez Carreño, um den Verbleib der gelieferten Medikamente zu überprüfen. Während des Besuchs erklärten Vertreter von Gewerkschaften des Gesundheitssektors, dass ein Teil der Hilfsgüter bislang nicht an die medizinischen Einrichtungen verteilt worden sei. Dadurch blieben zahlreiche Patienten weiterhin vom Zugang zu lebenswichtigen Behandlungen ausgeschlossen. Besonders kritisch ist die Situation für Krebspatienten. Verzögerungen beim Zugang zu Strahlentherapien und chirurgischen Eingriffen können die Erfolgsaussichten einer Behandlung erheblich verringern und die Überlebenschancen der Betroffenen beeinträchtigen. Zu den am stärksten betroffenen Verfahren zählen radikale Mastektomien und Strahlentherapien für Frauen mit Brustkrebs, die in einigen Fällen monatelang auf eine Behandlung im öffentlichen Gesundheitssystem warten müssen. Brustkrebs ist derzeit die häufigste krebsbedingte Todesursache bei venezolanischen Frauen, gefolgt von Lungen- und Gebärmutterhalskrebs. Bei Männern steht Prostatakrebs an erster Stelle, gefolgt von Lungenkrebs und Tumoren des Verdauungssystems. Die Nachfrage nach medizinischer Versorgung übersteigt in vielen Einrichtungen deutlich die vorhandenen Kapazitäten. Dies verdeutlicht die anhaltenden strukturellen Probleme eines Gesundheitssystems, dessen Krise durch die jüngsten politischen Veränderungen bislang nicht überwunden werden konnte. Mehr als vier Monate nach dem Regierungswechsel stehen internationale Hilfslieferungen und politische Reformversprechen weiterhin im Kontrast zur alltäglichen Realität vieler Venezolaner, die auf spezialisierte medizinische Versorgung angewiesen sind. Für onkologische Patienten bedeutet jede weitere Verzögerung weit mehr als ein administratives Problem: Sie verringert die Chancen auf eine rechtzeitige Behandlung und erhöht die Risiken für Gesundheit und Leben. (Bild: Quetzal-Redaktion, am)