Mexiko/USA: Humanitäre Hilfe aus Mexiko

Die Welt war ein machtloser Zeuge der Verwüstungen, die durch die Feuer angerichtet wurden, die weite Teile von Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien verschlingen. Die Feuerwehrkräfte vor Ort konnten dem verheerenden Fortschreiten der Brände kaum Einhalt gebieten. Bis heute haben die Brände mindestens 24 Todesopfer gefordert, mehr als zehntausend Gebäude zerstört und über 180.000 Menschen zur Evakuierung gezwungen. Trotz der Spannungen zwischen den beiden Nationen infolge der Aussagen des gewählten US-Präsidenten Donald Trump hat Mexiko militärische Experten entsandt, um die Brände zu bekämpfen. Am Samstag, dem 11. dieses Monats, gab die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum über das soziale Netzwerk X bekannt: „In diesem Moment macht sich die humanitäre Hilfsgruppe auf den Weg nach Los Angeles, Kalifornien. Wir sind ein großzügiges und solidarisches Land. Vielen Dank an das Team des Plans DN-III-E der Verteidigungsministeriums, die Waldbrandbekämpfer und @laualzua, die nationale Koordinatorin des Katastrophenschutzes. Mit euch reisen der Mut und das Herz Mexikos.“ Noch am selben Tag traf das mexikanische Team an Bord von zwei Flugzeugen des Verteidigungsministeriums ein. Es arbeitet aktiv an der Bekämpfung der Brände sowie an der Suche nach Überlebenden und menschlichen Überresten in den Trümmern, die die Katastrophe hinterlassen hat. Die Präsidentin betonte, dass diese Hilfe nicht nur ein Akt internationaler Solidarität sei, sondern auch ein Ausdruck des Engagements, die mexikanische Gemeinschaft in Kalifornien zu schützen. (Bild: Quetzal-Redaktion_am)