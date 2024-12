Mexiko: Ermordung eines indigenen Bundesabgeordneten in Veracruz

Die Organisation Data Cívica veröffentlichte gestern Zahlen, wonach 2024 das Jahr mit der höchsten Gewalt gegen Politiker in Mexiko war: 617 Fälle von politisch-krimineller Gewalt – Morde, Angriffe und Drohungen – wurden bis zum November dieses Jahres gezählt. Das übertrifft die ohnehin schon hohen Zahlen des vergangenen Jahres (570) deutlich. Allein im Prozess der Wahlen 2023/24 waren um die 30 Kandidaten getötet worden. Das jüngste Opfer dieser Gewaltwelle ist der Bundesabgeordnete Benito Aguas Atlahua, der am Tag der Veröffentlichung dieser Zahlen an den Folgen eines Angriffs mit einer Schusswaffe starb. Der 45-jährige Politiker der Grünen Partei (PVEM), die mit der Regierungspartei Morena verbündet ist, befand sich gerade zu einem Beuch in der Gemeinde Tepenacaxtla im Bezirk Zongolica (Veracruz). In dieser Gemeinde wird mehrheitlich Nahuatl gesprochen. Benito Aguas Atlahua, der sich selbst als Indigenen bezeichnete, hatte sich besonders für die Rechte der indigenen und afromexikanischen Völker eingesetzt. Bevor er in diesem Jahr Abgeordneter der Regierungskoalition wurde, war er drei Jahre Gemeindepräsident von Zongolica. Während seines Wahlkampfs für das Amt eines Bundesabgeordneten hatte er um Schutz gemäß dem Protokoll zum Schutz von Kandidaten in Risikogebieten gebeten, wozu ihn mehrere Angriffe auf Politiker in Veracruz veranlassten. Zur Aufklärung des Verbrechens sind jetzt Staatsanwälte, Experten und Mitglieder der Ministerialpolizei vor Ort. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum kündigte eine Prüfung an, ob die Generalstaatsanwaltschaft in die Ermittlungen eingeschaltet werden müsse, da der ermordete Beamte ein Bundesabgeordneter war (Bildquelle: Quetzal-Redaktion, quike).