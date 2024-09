Lateinamerika: Erneut Region mit den höchsten Mordraten

Lateinamerika und die Karibik (LAC) ist seit vielen Jahren jene Region mit den meisten Morden je 100.000 Einwohner (kurz: Mordrate). Laut der neuesten globalen Studie der UNO, die auf den Zahlen von 2021 basiert, liegen von den zehn Ländern mit der höchsten Mordrate acht in der Region. Beim interregionalen Vergleich werden die LAC-Länder den „Amerikas“ zugeordnet, wodurch die Angaben wegen der relativ niedrigen Mordrate in den USA (6,8) und Kanada (2,08) statistisch „verbessert“ werden. Dennoch liegen die Amerikas mit einer Rate von 15 vor Afrika mit 12,7. Alle anderen Regionen bewegen sich im einstelligen Bereich (Asien 2,3, Europe 2,2 und Ozeanien 2,9). Die weltweite Rate betrug 5,8. Im letzten Homicide Round-Up von InsideCrime kann man die neusten Zahlen (Stand 2023) für die einzelnen Länder der Region finden. Danach gehören zur Liste der Top 10 die folgenden: 1. St. Kitts & Nevis (65,0), 2. Jamaika (60,9), 3. St. Vincent und die Grenadinen (50,1), 4. Turks- und Caicos-Inseln (46,6), 5. Ecuador (44,5), 6. St. Lucia (41,7), 7. Haiti (40,9), 8. Trinidad & Tobago (37,6), 9. Honduras (31,1) und 10. die Bahamas (26,8). Außer Ecuador und Honduras liegen alle in der Karibik. Im Falle der kleinen Inseln mit relativ geringer Bevölkerung (alle außer Haiti und Jamaika) reichen schon wenige Morde mehr aus, um die Rate noch oben schießen zu lassen. Aber auch bei den bevölkerungsreichen Ländern der Region wurden hohe Raten ermittelt: Venezuela mit 26,8 auf Platz 11, Kolumbien mit 25,7 auf Platz 12, Mexiko mit 23,3 auf Platz 13 und Brasilien mit 18,1 auf Platz 16. Sehr aussagekräftig in Bezug auf die lokalen Schwerpunkte der Morde ist die Liste der 30 Städte mit den weltweit höchsten Raten. Von diesen liegen allein 24 in der LAC-Region, die sechs restlichen verteilen sich auf die USA (St. Louis), Südafrika (Kapstadt, Durban, Pretoria und Johannesburg) sowie Papua-Neuguinea (Port Moreby). Innerhalb der LAC-Region liegen sieben Städte in Mexiko, sechs in Brasilien, je drei in Venezuela und Kolumbien sowie je eine Stadt in Jamaika (Kingston auf Platz 17), Honduras (San Pedro Sula auf Platz 22), in der Dominikanischen Republik (Santo Domingo auf Platz 28), Peru (Arequipa auf Platz 29) und Panama (Panama-Stadt auf Platz 30). Auf den ersten vier Plätzen finden sich zwei Millionenstädte an der Grenze zu den USA – Ciudad Juárez mit einer Mordrate von 250 und Tijuana mit 138 – sowie Los Cabos (111,3) und Acapulco (111), die ebenfalls in Mexiko liegen. Zum Vergleich seien noch die Angaben der drei letztplatzierten Städte genannt: Santo Domingo 22,6, Arequipa 17,5 und Panama-Stadt 13,5. (Bild: Quetzal-Redaktion, cibela)