Quetzal

Politik und Kultur in Lateinamerika

Neu
Noticia
29. Dezember 2025

Winterpause 25/26

29. Dezember 2025
Liebe Leserinnen und Leser,

das Quetzal-Redaktionsteam bedankt sich für Eure Unterstützung im Jahr 2025 und wünscht Euch frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Wir freuen uns darauf, Eure Wissensneugier auch im Januar weiterhin mit interessanten Nachrichten und Beiträgen zu Kunst, Politik und Kultur in Lateinamerika zu stillen!

 

Die Redaktion

