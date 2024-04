Mexiko/USA: Ra Ra Ra! – Superfrauen mit „leichten Füßen“

Zwischen dem 29. und 31. März nahm ein Team von sechs Frauen aus Mexiko am The Speed Project teil, einem 540 Kilometer langen Staffelrennen zwischen Los Angeles und Las Vegas. Eine ihrer herausragenden Eigenschaften ist nicht nur ihre beeindruckende Leistung als Sportlerinnen, sondern auch ihre gemeinsame Herkunft als indigene Rarámuri, was wörtlich übersetzt ‚Fußläufer‘ bedeutet, aus dem Tarahumara-Gebirge im Nordwesten Mexikos. Entsprechend ihren Traditionen liefen diese Frauen Tag und Nacht in ihren farbenfrohen, traditionellen Gewändern und Sandalen. Sie folgten keinem speziellen Trainingsprogramm zur Vorbereitung; das Rennen war vielmehr ein integraler Bestandteil ihres Lebensstils. Das Team, benannt ‚Ra Ra Ra‘, besteht aus Verónica Palma (34), Yulisa Fuentes (25), Isidora Rodríguez (47), Lucy Nava (28), Rosa Ángela Parra (29) und Argelia Orpinel (39). Alle diese Frauen sind Mütter und dienen als herausragende Beispiele für Widerstandsfähigkeit, Disziplin und Stärke. Mit Stolz beendeten sie das Rennen in 52 Stunden und 22 Minuten und erreichten den dritten Platz. Ihre Leistung hebt die indigenen Gemeinschaften und ihre Traditionen hervor und durchbricht kulturelle, soziale und geschlechtsspezifische Stereotypen. Sie sind wahrhaft bemerkenswerte Frauen! (Bild: Quetzal-Redaktion, mceniza)