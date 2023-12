Lateinamerika: 40. Jahrestag der Flugtragödie von Madrid

Am vergangenen Montag, dem 27. November, jährte sich zum 40. Mal der Flugzeugabsturz in der Nähe von Madrid, bei dem unter den mehr als 180 Opfern auch vier lateinamerikanische Kulturpersönlichkeiten ums Leben kamen: Ángel Rama (Montevideo, 1926), Marta Traba (Buenos Aires, 1930), Manuel Scorza (Lima, 1928) und Jorge Ibargüengoitia (Guanajuato, 1928). Die Boeing 747 der Avianca aus Paris hatte eine Zwischenlandung in Madrid geplant, um anschließend den Atlantik gen Kolumbien zu überqueren. Die Intellektuellen hatten vor, am ersten Encuentro de la Cultura Hispanoamericana (dt.: Erstes Treffen der spanisch-amerikanischen Kultur) in Bogotá teilzunehmen – dessen Pate der damals kürzlich mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Gabriel García Márquez war. Bei dem Literaturkritiker Ángel Rama, seiner Frau, der Kunstkritikerin und Schriftstellerin Marta Traba, dem Schriftsteller und Dichter Manuel Scorza und dem Romancier, Dramatiker und Journalisten Jorge Ibargüengoitia handelt es sich um Autoren, die sich damals auf dem Höhepunkt ihrer Karriere befanden und deren umfangreiches Werk auf dem Gebiet der lateinamerikanischen Literatur und Literaturkritik nach wie vor sehr einflussreich ist. Dies zeigt sich nicht nur daran, dass ihr Œuvre in den letzten Jahren neu aufgelegt wurde, sondern auch daran, dass diese Denker, die zur Erneuerung der literarischen und kulturellen Ansätze Lateinamerikas beigetragen haben, weiterhin zum Nachdenken über das Engagement des Intellektuellen angesichts der kulturellen Herausforderungen unserer Zeit anregen. Das Kolloquium Critical Generation 1983-2023, das im vergangenen Oktober gemeinsam von den französischen Universitäten Poitiers und Rennes veranstaltet wurde, ist ein weiteres Beispiel für ihre Aktualität. In Spanien haben die Stadt Madrid und die Stadtbibliothek Almudena Grandes (zum Gedenken an die große spanische Schriftstellerin, die 2021, ebenfalls am 27.11., verstorben ist) dieses Jahr mehrere Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Flugzeugabsturz durchgeführt, zu denen auch die öffentliche Verbreitung der Werke der oben genannten Autor:innen gehörte. (Bildquelle: Quetzal-Redaktion, soleb)