Heute beginnt an der Volkshochschule Leipzig eine Gesprächsreihe, die sich mit den gegenwärtigen Machtverschiebungen im Weltsystem beschäftigt, wobei der Fokus auf den Ländern des globalen Südens liegt. Unter Federführung der Deutsch-Afrikanischen Gesellschaft (DAFRIG) diskutieren Referenten und Referentinnen in sechs monatlich statt findenden Veranstaltungen Themen vor, die aus unterschiedlichen Perspektiven die neue Rolle der Weltmehrheit beleuchten. Neben der DAFRIG sind drei weitere Leipziger Vereine – Ayni e.V., EineWelt e.V. sowie Quetzal e.V. – an der Reihe „Welt.Macht.Politik: Die zunehmende Macht des globalen Südens“ beteiligt. In der Auftaktveranstaltung diskutieren Arndt Hopfmann und Rafael Freitas die Frage, ob wir bereits am Rand einer neuen Weltordnung stehen. Die Februarveranstaltung, die von Uta Hecker geleitet wird, widmet sich am Beispiel der in Bolivien und Peru lebenden Aymara dem indigenen Feminismus als Strategie der Dekolonialisierung. Im März steht das Thema der Sanktionen auf der Tagesordnung. Am Beispiel des vor mehr als 60 Jahren von den USA verhängten Embargos gegen Kuba diskutiert Christine Müller Motive und Folgen des Wirtschaftskrieges gegen Länder, die sich den Regeln der wertebasierten Weltordnung Washingtons widersetzen. In der vierten Veranstaltung, die im April stattfindet, stellt André Spangenberg, Pressesprecher der EUCAP Mission Sahel Niger, die Realität der EU-Polizeiausbildung in dem afrikanischen Land vor. Im Mai steht das Thema der neokolonialen Rohstoffausbeutung auf der Tagesordnung, das Muruchi Poma anhand von Lithium beleuchtet. In der Abschlussveranstaltung im Juni unternimmt Peter Gärtner den Versuch, in Auswertung der vorangegangenen Diskussionen die Frage zu beantworten, was das Ende der unipolaren Weltordnung für den globalen Süden bedeutet. Alle Veranstaltungen (Eintritt frei) finden jeweils Dienstag, von 18 Uhr bis 19:30 Uhr in der VHS Leipzig, Löhrstraße 3-7, Raum 101 statt. Hier noch einmal die Termine und Themen im Überblick zum Vormerken:

16.01.2024 Welt.Macht.Politik – Die zunehmende Macht des globalen Südens

20.02.2024 Politik.Macht.Patriarchat – Indigener Feminismus als Strategie der Dekolonialisierung

19.03.2024 Welt.Macht.Embargos – Das Beispiel Kuba

16.04.2024 Welt.Macht.Polizei – Mission und Realität der EU-Polizeiausbildung im Niger

14.05.2024 Welt.Macht.Neokolonialismus – die Rohstoffe des globalen Südens

11.06.2024 Welt.Macht.Krieg. – Was bringt das Ende der unipolaren Weltordnung für den globalen Süden?